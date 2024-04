El Govern aguanta el pols a la patronal per les quotes

detail.info.publicated Dolors Moreno Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El consell de ministres va validar ahir la nova quota general d’autoritzacions de residència i treball amb les característiques que ja havia anunciat la ministra Conxita Marsol en la darrera reunió del Consell Econòmic i Social (CES). Són 900 permisos ampliables en un 30% més i, per tant, que poden arribar a 1.170 assalariats. Entrarà en vigor el 2 de maig i substituirà l’actual, que s’esgota el 30 d’abril, amb noves condicions salarials: els sous fixats per cada sector d’activitat s’apujaran un 4,6%, l’IPC d’aquest 2024. Suposa una reducció considerable de permisos i torna a la política, més estricta, d’admissió de treballadors temporers a la quota general. El Govern, a més, no ha cedit a les demandes de la patronal i ha tancat la porta que cap temporer més pugui obtenir un permís de residència prorrogable amb les condicions que han estat vigents fins ara, i que permetien el salt a la quota general havent treballat només una campanya d’hivern, sense acreditar més experiència. La demanda era ampliar l’excepció de 390 treballadors a entre 55 i 75 empleats més. “Hem cregut convenient no anar més enllà”, va apuntar el ministre portaveu, Guillem Casal.

S’oficialitza un retorn a la política migratòria prepandèmica en pro “d’un creixement més sostenible, més assumible”, va apuntar Casal. A més, es vol donar prioritat a les persones inscrites al servei d’Ocupació sense feina i advocar per la contractació “de personal qualificat i amb salaris competitius”. Per donar sortida a la major demanda de mà d’obra al sector turístic durant l’estiu, Casal va recordar que tornarà a haver-hi quota de temporada, però no va voler avançar-ne cap detall. “Ho comunicarem quan la xifra estigui tancada”, va afirmar.

PERUANS

L’Associació de Peruans ha denunciat un nou episodi d’abús comès contra els treballadors que van ser acomiadats divendres passat, en represàlia perquè hagi sortit a la llum l’abandonament en què l’empresa que els contracta ha deixat compatriotes que havien arribat al país per treballar i no tenen feina. Dimarts a la nit els haurien portat a l’aeroport de Barcelona per fer-los viatjar sota coaccions a alguns a Portugal i a d’altres al Perú. El ministre portaveu va afirmar que ho desconeixia, però va insistir en tota la feina que s’està fent des del Govern per aturar els presumptes abusos que pateixen aquests treballadors. “Estem actuant proactivament i sense que hi hagi denúncies”, va afirmar. I va recordar que s’està fent en l’àmbit intern i també en contacte amb les autoritats peruanes, a les quals el Govern ha dirigit una nota verbal per “coordinar-nos”. El ministre va assegurar contundència contra els abusos, però també va trencar una llança cap a les empreses, insistint que són minoria les infractores.

+

OCUPACIÓ AL SECTOR PÚBLIC

El Govern renova el programa que dona feina a aturats a l’administració. Queden exclosos els joves de fins a 25 anys i els majors de 45 perquè es beneficien de programes al sector privat.

OFICIALS DE PRIMERA

Els bombers estrenen la figura de l’oficial de primera amb la incorporació dels dos primers bombers que exerciran aquesta funció després d’haver superat el període de prova.

CONVENIS DE VIENA

L’executiu s’adhereix a dos convenis sobre circulació i senyalització viària. El primer garanteix el reconeixement dels permisos de circulació dels països signataris.

ARRENCA EL PROCÉS PER ESCOLLIR NOU JUTGE ANDORRÀ La validació, per part del consell de ministres, de la llista nacional que componen els tres candidats a magistrat del Tribunal Europeu dels Drets Humans inicia el procés per a la designació de qui ha de ser substitut de Pere Pastor. Els noms són ja els avançats de Canòlic Mingorance, David Moynat i Saïda El Boudouhi, i ara el Govern trametrà la llista al panell consultiu (PC) creat pel comitè de ministres del Consell d’Europa per renovar la plaça de jutge d’Andorra. El primer tràmit serà validar la llista i si se supera sense entrebancs serà una comissió de l’assemblea parlamentària del Consell d’Europa la que avaluarà els candidats i apuntarà els millors per després sotmetre la decisió a votació. “El Govern no fa cap recomanació de cap candidat”, va afirmar Casal.