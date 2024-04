La fundació Meritxell rep la visita de 4 entitats dedicades a la salut

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell ha rebut aquest matí

la visita de 4 entitats espanyoles, relacionades amb l’àmbit de la

discapacitat intel·lectual i la salut mental, que formen part de la

delegació permanent de Cooperand-Espanya, totes vinculades amb

l’ONG andorrana Cooperand amb Llatinoamèrica, tal com ha informat l'entitat en un comunicat.

Concretament, la visita ha comptat amb una representació de

Cooperand amb Llatinoamèrica, del Instituto Iberoamericano de

Investigación y Apoyo a la Discapacidad Intelectual (INIBEDI), de la

Confederación Salud Mental España (FEAFES), de la Fundación Europea

para la Coopeación y el Desarrollo Social (FECODES) i de la Fundación

de Hermanos para la Igualdad y la Inclusión Social (FUNDHEX). En el recorregut, la delegació ha pogut conèixer els espais de Xeridell i EDES, la Residència Albó i el servei de Centre de Dia Neret. A més, s’ha visitat la Sala ERVI (Entorns de Realitat Virtual Immersiva), on han pogut gaudir d’una demostració sobre les funcionalitats que ofereix aquesta eina de realitat virtual.

Durant la visita, també s’han compartit coneixements, experiències en col·laboracions internacionals, així com diferents formes de treball en matèria de l’atenció a les persones amb discapacitat i sobre la salut dels seus cuidadors i familiars. Concretament, s’ha parlat sobre la problemàtica de la salut mental i sobre com poder abordar els problemes de conducta. A més, la trobada també ha servit per intercanviar experiències sobre la inserció sociolaboral