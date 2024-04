El diploma professional de lleure servirà per a ser monitor aquest estiu

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern ha aprovat un canvi normatiu en la regulació de les activitats físiques i de lleure que garanteix que per a la temporada estival qualsevol titulat amb el diploma professional (DEP) d’activitats físiques, esportives i de lleure podran exercir com a monitors d'activitats de lleure sense haver de disposar del títol específic en aquesta matèria. La reforma ve per la necessitat "d'adaptar les necessitats a les circumstàncies del sector" i permetre que "tots els joves interessats a treballar en activitats de lleure ho puguin fer", segons ha informat el Govern. Tot i això, es demanarà a les persones que obtinguin el DEP enguany l’homologació corresponent al ministeri encarregat de la joventut. Les persones de les promocions anteriors, hauran de superar el mòdul de coneixements en l’àmbit de la natura i la muntanya, el mòdul de coneixements en l’àmbit de la salut i la higiene i el mòdul de coneixements en l’àmbit dels recursos educatius d’animació i, posteriorment, sol·licitar la qualificació com a monitor de lleure al ministeri corresponent.

També podran exercir com a monitor de lleure aquelles persones que disposin, com a mínim, d’una titulació del nivell 3 del Marc andorrà de qualificacions (MAQ) dels àmbits educatiu, d’intervenció social o esportiu. Pel que fa a les persones interessades a exercir com a responsable de l’activitat de lleure, si no disposen del títol de director d’activitats de lleure, hauran de demostrar una titulació, com a mínim, del nivell 4 del Marc andorrà de qualificacions (MAQ) en aquests mateixos àmbits.

La nova legislació adopta un altre canvi i estipula la necessitat de comptar, en activitats interiors, amb un monitor addicional per cada deu infants d’edats compreses entre 3 i 11 anys, i un monitor addicional per cada dotze adolescents d’entre 12 i 18 anys. En canvi, pel que fa a les activitats exteriors, es manté la ràtio vigent, que estableix un mínim de dos monitors per activitat.

CONTROL EN LES ACAMPADES DE MÉS DE DOS NITS

Els responsables de les activitats que comportin l’acampada durant dos nits o més hauran de comunicar-ho al Departament de Protecció Civil i al Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments i disposar d’una llista de les persones que hi participen, que podrà ser requerida per les autoritats, segons el Govern.