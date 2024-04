Detinguda per robar 6.000 euros en joies a la casa on netejava

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La policia ha informat de la detenció dimecres a Encamp una dona resident de 46 anys per robar joies a la casa on treballava com a netejadora. Els fets van passar quan la propietària de la casa va començar a sospitar de la seva dona de fer feines i va acabar portant els fets a la policia. que quan van qüestionar a la treballadora va confessar d'haver sostret joies per un valor superior als 6.000 euros. La treballadora ha estat arrestada per un delicte contra el patrimoni. La resident ja ha estat traslladada a la Seu de la Justícia.