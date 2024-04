detail.info.publicated Agències / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Cultura Activa celebra l'aprovació de la llei de la llengua pròpia i oficial tenint en compte que les diferents formacions han arribat a un consens "que és bo per als andorrans i que és la clau per aconseguir que la població nouvinguda s'integri al país". Segons comenta l'entitat en un comunicat, "aquesta llei és fonamental per enfortir la convivència entre la ciutadania perquè ens iguala".

De la mateixa manera, s'apunta que "el català basteix la identitat del país i incentivar-ne l'ús no només és important per donar valor a la llengua pròpia, sinó també per evitar que es vulnerin els drets dels catalanoparlants".

Cultura Activa ha nascut per promoure la cultura i la llengua del país, ara bé, assenyalen que "malgrat que considerem que avui és un dia importantíssim per la llengua catalana, també volem recordar que l'ús és cosa de tots, per això cal que tots tinguem present les nostres actituds lingüístiques a títol individual i també en clau social perquè això determinarà la bona salut del català".

A tall de conclusió, afirmen que "la part institucional ha fet els deures, després de nou mesos de diàleg s'ha arribat a un consens, ara cal que com a ciutadans assumim la nostra part de responsabilitat i entre tots ajudem a fer complir la llei".