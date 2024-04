Creand Fundació ofereix una conferència sobre com envellir en positiu

Creand Fundació organitza una conferència que porta per títol ‘Com envellir positivament al s. XXI’, a càrrec de Pilar Escuder, doctora en gerontologia i coordinadora de la Universitat per a Majors de la Universitat Jaume I.

La ponent oferirà una reflexió sobre el procés d’envelliment des d’una òptica positiva. Escuder explica que viure requereix il·lusió, passió per seguir aprenent, per voler incorporar a la nostra vida noves experiències i nous amics. Per fer-ho s’ha de trobar la manera de compaginar-ho amb les dificultats, els reptes d’una societat que canvia contínuament, amb un cos al qual li passen els anys, i amb les diverses transformacions familiars, personals i laborals amb les quals es pot trobar una persona. La sessió pretén donar idees per fer front al repte que suposa envellir i com s’hi pot donar resposta en positiu.