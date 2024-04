El Constitucional tomba el primer dels recursos dels avis de Callaueta

detail.info.publicated Àlex Ripoll Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Tribunal Constitucional no ha admès el recurs d’empara que va presentar l’advocat dels dos padrins que vivien al carrer Callaueta d’Andorra la Vella, Emili Campos. La resolució del Constitucional és la del primer recurs dels dos que Campos va presentar en nom dels germans Isabel i José María Ruiz. En aquest, Campos al·legava que tenien coneixement d’unes escriptures que demostrarien que la persona que va denunciar els padrins no era la propietària del pis i, per tant, no tenia el poder per presentar la demanda.

El recurs es va presentar per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en els seus vessants dels drets a un procés degut, a la defensa i a un tribunal imparcial predeterminat per la llei, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.

El que ha argumentat el Constitucional, però, és que havia de ser la part interessada la que presentés les proves per demostrar que aquesta escriptura era real. Fet que Campos va dur a terme en un recurs posterior al Constitucional, encara pendent de resolució.

L’advocat va explicar ahir en declaracions al Diari que, en cas de ser acceptat el recurs, els avis haurien de poder tornar al que era el seu pis, però Campos s’ha mostrat desencisat amb la justícia andorrana i el tracte que va rebre durant tot el procés, fet pel qual va demanar que s’obrís un expedient sancionador contra alguns dels batlles del cas. L’advocat va acabar afirmant que si el Constitucional també rebutja el segon recurs, en el qual ja va presentar el testament, “haurem d’anar a Europa”.

D’altra banda, Campos va apuntar que ha donat a conèixer els fets que van passar als germans Ruiz al Grup d’Estats Contra la Corrupció (GRECO) i als coprínceps. Campos ha explicat que “si ningú se sent afectat per l’actuació –de la justícia– anem molt malament”.