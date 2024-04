Consens parlamentari per tirar endavant la llei del raonador del ciutadà

El consell general ha tractat avui la llei per canviar les funcions del raonador del ciutadà per tal de dotar-lo de més responsabilitats i d'especificar millor les seves funcions. D'acord amb les recomanacions de la comissió de Venècia, l'òrgan consultiu del Consell d'Europa, la llei contemplarà que aquesta institució tingui un estatus d'autoritat i una obligació de codi ètic de comportament.

Tanmateix, Govern guarda dubtes que la retribució del raonador s'equipari a la dels grans alts càrrecs de l'administració i que aquest tingui funció de control en impugnació de normatives per inconstitucionalitat. "No és el seu àmbit propi, només ho pot fer una cinquena part del consell general, el cap de govern o tres comuns", ha dit la ministra de justícia, Ester Molné.

El text ha estat impulsat pel partit socialdemòcrata, del qual la seva presidenta parlamentària, Judith Casal, ha dit que "és interessant que la llei es modernitzi i que la institució tingui un únic text garantista". Casal també ha recordat que la llei original és del 1998 i ha manifestat que modificaran les disposicions expressades per Govern per tal que el text s'hi adapti i pugui entrar en vigor. El síndic general, Carles Ensenyat, ha donat 15 dies per presentar esmenes, les quals no podran ser a la totalitat del text.