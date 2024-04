El Col·legi d'advocats organitza una jornada sobre gènere i estereotips

detail.info.publicated Agències / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Col·legi d'advocats, conjuntament amb el suport de Govern, el comú d'Andorra la Vella i el Consell Superior de Justícia, organitzen pel proper dilluns la jornada 'Una visió jurídica de la perspectiva de gènere' amb l'objectiu de contribuir a la formació, ja no només de professionals de l'advocacia o la justícia, sinó a qualsevol persona interessada, sobre els problemes en l'àmbit civil, social i cultural de la violència de gènere, i en conseqüència, de la violència vicaria. La jornada es farà a la sala Consòrcia del Centre de Congressos i estarà dividida en tres xerrades. La presidenta de la Comissió d'Igualtat del Col·legi d'advocats, Elisabeth Royuela; la cap de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat de Govern, Mireia Porras; i la tresorera, membre de la Junta i de la Comissió d'Igualtat del Col·legi d'advocats, Marga Marticella, han qualificat de "necessitat" la formació per poder donar les bases per trencar la barrera i els estereotips en vers a les idees que es tenen preconcebudes sobre com ha de ser una relació sentimental, segons ha assenyalat Royuela. "Existeix una mancança de professionals sobre el tema a Andorra, ja que és una visió molt nova i diferent del que hem tingut sempre" ha explicat.