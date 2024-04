CDI amb el Regne Unit abans de l’estiu

detail.info.publicated Dani Silva Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Regne Unit es fixa com a objectiu tancar la rúbrica del conveni per evitar la doble imposició (CDI) en l’horitzó més proper per abans d’aquest estiu. Així ho va manifestar l’ambaixador britànic al Principat, Hugh Elliott, per qui seria “molt rellevant” tancar amb aquesta fita la seva etapa al capdavant del consolat. També s’hi va referir el cap de Govern, Xavier Espot, que va acudir a la recepció del consolat britànic a la sala d’actes del Park Hotel, el qual va expressar que Andorra té molt interès a “promoure i diversificar les relacions amb una potència mundial com és el Regne Unit”. En el mateix sac d’assoliment de fites rellevants entre tots dos estats, el cap de Govern també va fer referència als programes Working Holidays per a estudiants, que doten d’una “oportunitat per viure una experiència vital i professional única”, va dir Espot, que va afegir que “hem de celebrar les millors relacions bilaterals amb el Regne Unit” i que “els darrers cinc anys han sigut significatives per reforçar l’entesa”. Per al cap de Govern, la cooperació entre ambdós països és “excel·lent”.

Elliott i Espot en l’acte d’ahir al Park Hotel.Fernando Galindo

“Tenim molt interès a diversificar les relacions amb una potència com el Regne Unit” Xavier Espot, Cap de Govern

Tanmateix, durant el seu parlament, Espot va voler enviar un missatge de tranquil·litat a la comunitat britànica resident al Principat envers l’acord d’associació amb la UE, ja que no suposarà “cap canvi negatiu per als residents britànics”, i va remarcar la transcendentalitat d’una decisió que estarà present els següents “trenta o cinquanta anys vista”. Tot i recordar que no podran votar en el referèndum vinculant del 2025, el cap de Govern va fer una crida a tota la comunitat britànica a no viure al marge d’aquest afer i la va convidar a assistir a totes les lectures comentades per “resoldre tots els dubtes” que puguin sorgir del text a “una comunitat present en la vida social i cultural d’Andorra durant dècades”.

“Per mi seria molt rellevant tancar la rúbrica del CDI abans que acabés la meva etapa” Hugh Elliott, Ambaixador del Regne Unit

Espot i Elliott van parlar davant d’una cinquantena de residents britànics en un acte convocat pel British College per celebrar els 30 anys de relacions entre estats des del 1994, un any després de la incipient Carta Magna del Principat. “Si no vaig errat, vam ser els cinquens a establir relacions amb Andorra”, va manifestar Elliott, el qual es va mostrar molt “content” per la implicació d’Andorra i el Regne Unit no tan sols en la prosperitat de les seves relacions, sinó també per la defensa de la democràcia i del dret internacional. Espot també va alertar de les amenaces globals, com són les guerres a Orient o la d’Ucraïna.