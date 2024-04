Ajornada la recollida de firmes perquè encara no s’ha redactat la ILP

detail.info.publicated Neus Tomàs Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Tot i que fa mesos que l’USdA va anunciar que s’estava treballant en una iniciativa legislativa popular (ILP), no és fins ara que es comença a redactar i, per tant, no serà fins a final d’estiu, quan el text estigui acabat, que es començaran a recollir signatures per poder presentar-la al Consell General. El Dia del treballador serà clau per elaborar l’escrit, ja que s’ha organitzat, abans de la manifestació, una taula rodona per explicar les línies mestres de la ILP i que els ciutadans “puguin exposar punts de vista i inquietuds, les quals es plasmaran dins el text”, va explicar ahir en declaracions al Diari el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach.

“El punt de vista i inquietuds dels ciutadans es plasmaran al text” Gabriel Ubach, Secretari general de l'USdA

Per poder tirar endavant la iniciativa almenys el 10% del cens electoral, és a dir, 3.029 persones, ha de firmar-la. De moment, el sindicat està convençut d’aconseguir les signatures i fins i tot preveu superar-les. Ubach va comentar que la recollida es farà tant en format digital, “per als que tenen signatura electrònica”, com presencial, a través “del porta a porta” i d’activitats com ara “reunions de poble o actes a la Fira d’Andorra la Vella”.

La ILP se centrarà en la problemàtica de l’habitatge i el poder adquisitiu, “dos temes que van molt relacionats entre ells”, ja que, segons va apuntar Ubach, hi ha dues opcions, “o limiten el preu dels lloguers a un 30% dels ingressos de les persones o augmentem els salaris un 60% per poder pagar els lloguers”. Entrant en detall, en matèria d’habitatge s’exposaran quins han de ser els “preus justos” que han de tenir els lloguers, i dins del vessant econòmic s’agruparan els salaris i les pensions de jubilació, elements “essencials que han de pujar d’acord amb el cost de la vida”, va indicar el sindicalista, que també va afegir que tots els punts tractats a la ILP “són culpa del Govern de Demòcrates per Andorra”.