Trobada de Cabanes amb l'Andorra Esports Clúster per impulsar l'esport al país

L'Andorra Esports Clúster s'ha reunit avui amb el secretari d'Estat d'Esports, Alain Cabanes, per treballar els reptes de les empreses amb el teixit esportiu del país i impulsar la col·laboració privada i pública per a la pràctica esportiva, segons ha informat l'entitat. La trobada ha comptat també amb Jordi Puy, secretari d'Estat d'Economia, així com amb Marc Saura, secretari d'Estat d'Empresa, i ha servit per destacar aspectes com el mecenatge, avantatges o mesures de finançament alternatiu per a esdeveniments i projectes, "establint una agenda de treball per a cada àmbit". Cabanes ha celebrat la bona entesa d'ambdues parts "per reforçar l'ecosistema esportiu" i "innovar dins l'economia andorrana".

El clúster ha aprofitat per avançar la iniciativa d'una nova plataforma que faciliti el networking i la interacció entre les empreses. Aquesta tarda, ha organitzat un debat a l'Anyós Park per presentar la proposta.