El TC torna a rebutjar la recusació dels Cierco contra la batlle Rodríguez

El Tribunal Constitucional ha tornat a desestimar el recurs dels germans Cierco contra la batlle Immaculada Rodríguez. Els germans al·legaven que la Batlle havia "de ser apartada de tots els afers judicials que afectin la família Cierco i el seu grup empresarial, ja que aquesta ha demostrat un prejudici i una enemistat" contra la família en les sentències anteriors.

La Sala Administrativa del Superior ha argumentat, tal com publica el BOPA avui que, l’apreciació de la causa relativa a l’enemistat manifesta amb qualsevol de les parts exigeix la concurrència d’un seguit de requisits que no es compleixen en la demanda dels Cierco. La cambra apunta també que "la manifesta inconsistència de les al·legacions de la part recurrent a l’hora de presumir l’existència d’una enemistat de la batlle envers les seves persones, sense cap base objectiva substancial, i pel mer fet d’haver dictat una resolució contrària als seus interessos, condueix a considerar la interposició d’aquest recurs com a temerària, motiu pel qual els condemna al pagament de les costes d’aquesta alçada".

Els germans esgoten les vies andorranes

En el marc de la causa seguida contra els Cierco per uns presumptes delictes d’associació il·lícita i de blanqueig de diners o valors i menor contra el prestigi de les institucions, el BOPA ha fet públic avui que els Cierco van presentar un recurs de súplica per tal d'esgotar totes les vies judicials andorranes i poder portar el cas al Tribunal Europeu de Drets Humans.