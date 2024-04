detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern ha aprovat una subvenció de 72.007,24 euros per a deu explotacions agràries distribuïdes per Canillo, Encamp, Ordino i Sant Julià de Lòria per incentivar els ajuts a la biodiversitat i fomentar pràctiques per al manteniment del medi natural.