El sobrepagament de les pensions arriba a la Batllia

El cas del sobrepagament de pensions d'invalidesa de la CASS durant dècades ha arribat a la Batllia, que ha obert una causa judicial per investigar el que va succeir per la falta de control en els abonaments als assegurats. El procediment judicial s'ha iniciat després que la Fiscalia hagi posat en coneixement del batlle la informació que els responsables de la Seguretat Social van traslladar al ministeri públic perquè determinés el procés a seguir si trobava elements de delicte. El consell d'administració de la parapública va portar al Ministeri Fiscal les conclusions de l'estudi forensic de Deloitte que es va encarregar per saber l'abast dels pagaments erronis i com s'ha produït i l'inici del dossier judicial indicaria que s'han trobat indicis de conductes delictives per no revisar els imports de les pensions.

La judicialització del cas de les pensions suposa l'aturada de la comissió d'investigació que s'havia creat al Consell General. La tasca dels parlamentaris per esbrinar perquè no es va controlar el que es pagava als pensionats no pot continuar perquè no es pot treballar en paral·lel quan es tracta de causes judicialitzades.

El president del consell d'administració de la CASS, Marc Galabert, i el director general de la parapública, Josep Escoriza, van xifrar en 6 milions els imports que s'han pagat de manera indeguda a beneficiaris de pensions d'invalidesa del grup 1 des del 1971. La negligència dins la Seguretat Social es va prolongar durant anys perquè aquests assegurats poden treballar i la pensió d'invalidesa s'ha de recalcular en funció del salari que perceben però aquesta revisió no s'ha fet.

L'afer del sobrepagament de pensions va sortir a la llum perquè la CASS va descobrir l'error i va alertar el Govern que tenia l'obligació de reclamar als beneficiaris els diners que havien rebut indegudament. L'executiu va acordar amb els grups parlamentaris introduir una esmena a la Llei de la CASS dins la Llei del pressupost que condonava aquest deute i eximia la parapública de fer la reclamació. El Govern va argumentar que els pensionats que havien cobrat els diners de més eren vulnerables i no es podia demanar el retorn dels imports que no havien d'haver percebut.