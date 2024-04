Roses, llibres i molt de fred

detail.info.publicated Roger Saladrigues Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El fred va marcar la diada de Sant Jordi d’ahir. Paradistes i visitants van notar les baixes temperatures, especialment el matí, ja que al sol li va costar fer acte de presència. “Amb molt de fred aquest any”, va comentar Sandra Leiva, ciutadana que es va passejar per les parades. “Una mica de fresquet, no ve gaire de gust passejar, però Sant Jordi per nosaltres sempre és una data molt maca perquè és el símbol de la primavera i de les roses, els llibres i la llegenda”, va relatar Sílvia Dosta, mentre passejava per la plaça del Poble. “Hem vingut a complir amb la diada, a celebrar l’amor. Ha sigut una visita ràpida perquè no tenim gaires ganes d’estar sense sol i amb el fred”, va descriure David Serra, un altre assistent. De fet, durant una estona van caure volves de neu, un aspecte que va generar algun debat sobre si era barrufa o nevava.

Tot i això, la gent no es va quedar a casa i els carrers es van omplir, encara que fos per poca estona. Al llarg del dia es va poder veure un bon ambient a les parròquies, amb les roses i els llibres com a protagonistes. “Tot està anant bé, hi ha molta gent que passeja, que mira, que s’interessa, van mirant els preus i hi ha gent que també compra”, va mencionar Marion Blanchet, de la floristeria Aqua Nova. “Aquest any veig que hi ha com més ambient, l’any passat no n’hi va haver tant”, va opinar Raquel Cerqueda, una altra passejant. De totes maneres, algunes persones hi van trobar a faltar més parades. “Estic una mica nostàlgica perquè vivia a Barcelona i em falta una mica de Barcelona, trobo que falta una mica de més vivència i festivitat, però amb molta il·lusió perquè és una de les festes que més m’agraden”, va afirmar Leiva.

De roses n’hi havia de tots colors, però encara domina la tradicional. “La que més es ven és bàsicament la rosa típica, la vermella. Després s’estan emportant molt l’estabilitzada, que és una rosa que mai es fa malbé, es queda preservada”, va explicar Diana Alves, venedora de Flors Annabel, que va agregar: “S’està venent bastant bé, el que passa que aquest temps no ajuda gaire”. Els rams també van funcionar molt bé al llarg del dia. “Sí, de moment moltes vendes, sobretot de les roses de tres euros i mig, i els rams de flors, que ja no en tinc”, va destacar Blanchet. En la mateixa línia es van mostrar a la floristeria E-Natúram. “Molta gent s’interessa en els rams també, és un detall una mica més important”, va assegurar el venedor Grantgian Molas, que va afegir: “Hem tingut una mica de fred el matí, però de moment molt bé, la gent està molt contenta i hi ha molts somriures i això és molt agradable”.