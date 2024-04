Renovat el programa d'ocupabilitat al sector públic i entitats socials

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern ha aprovat el Reglament del Programa de millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic i les entitats d’iniciativa social, que en el darrer any han permès oferir feina a 56 treballadors dins de l’administració pública.

Aquest programa dona prioritat als col·lectius de persones inscrites en recerca de feina al Servei d’Ocupació que presenten més dificultat per accedir al treball, i en concret a les persones amb una discapacitat, en situació de vulnerabilitat, aturades de llarga durada o que perceben un ajut per desocupació involuntària.

Els beneficiaris obtindran un contracte d’entre 1 i 6 mesos amb el salari mínim interprofessional per una jornada de 40 hores setmanals, que es reduirà o adaptarà, si convé, per a persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat (treball amb suport). En tots els casos es potencia el component formatiu adaptant-lo a les necessitats específiques de la persona per tal d’incrementar el seu grau d’ocupabilitat futur.

Les persones de 16 a 25 anys i majors de 45 anys no s’han inclòs en aquest programa destinat al sector públic, ja que s’ha privilegiat la seva contractació en el sector privat, i es poden acollir als programes vigents destinats al sector privat.