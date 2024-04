Quatre acusats de contraban en una macrocausa del 2012 neguen els fets

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Tres homes i una dona acusats de contraban de tabac procedent d’Andorra estan sent jutjats a l’Audiència Provincial de la Corunya per fer part d’una xarxa de tràfic il·lícit de cigarretes que es va desmantellar el 2012. Una dotzena d’anys després dels fets s’enfronten a penes que oscil·len entre els cinc i els set anys de presó. Tots quatre neguen els fets que se’ls imputen.

Mitjans gallecs recollien ahir el testimoni de la dona acusada, que regentava un comerç en un mercat corunyès, en què va admetre que venia cartrons, però va assegurar que “jo no formo part de cap trama”. La imputada va explicar que fa 30 anys que regentava un negoci al mercat de Santa Lucía i que “em dedicava a la venda de roba, però com que les coses no m’anaven bé em van recomanar que vengués això [tabac] per resoldre els meus problemes”.

Però a casa seva se li va trobar abundants diners en metàl·lic. Ho va justificar perquè tenia “7.000 euros en una capseta metàl·lica, com té tothom a totes les cases” i “15.000 euros al taulell de la cuina per anar a fer un ingrés al banc”. La resta, va asseverar, era del marit. Els quatre acusats van assegurar que no tenien cap relació entre ells.

La macrooperació contra el contraban va desenvolupar-se en diferents ciutats espanyoles, no només Galícia, i segons la informació publicada a la causa hi figuren disset persones. L’operativa consistia a transportar tabac procedent d’Andorra amb vehicles propis però també llogats. En el cas concret que es jutja, els cossos de seguretat van detenir dos dels homes quan transportaven una partida de tabac de contraban que venia oculta al doble fons d’un camió. L’informe del fiscal explica que l’arrest es va produir a la Corunya després d’un trasllat de la mercaderia fins a una nau industrial situada a la carretera de Nostián, on els esperava per a la descàrrega l’altre home acusat, que era qui llogava l’espai.

Posteriorment, agents del Servei de Vigilància Duanera van realitzar un operatiu en un local del mercat de Santa Lucía, regentat per la dona acusada. S’hi va intervenir tabac valorat en uns 38.000 euros. Els agents implicats en l’operació van explicar que es tractava d’una xarxa que operava a tot Galícia subministrant el tabac a mercats com el d’A Pedra, a Vigo, i el de Santa Lucía, a la Corunya. “Gent amb patrimonis elevats que no podien demostrar altres fonts d’ingressos que no fossin el contraban de tabac”, van exposar. Sobre la dona, van defensar que estava “en contacte” amb contrabandistes de Galícia i Andorra.