El programa Growth d'Andorra Business admetrà un màxim de 15 empreses

Un màxim de 15 empreses del país podran participar en la cinquena edició del Programa Growth de creixement empresarial organitzat per Andorra Business. Enguany rebran més de 70 hores de coneixement especialitzat impartit per professionals del món de l’empresa. Les sol·licituds estan obertes fins al 31 de maig i les formacions començaran el mes de setembre.

A l’inici del programa i després d’una fase d’anàlisi, cada empresa disposarà d’un pla de creixement totalment personalitzat que inclourà 40 hores de mentoria individual en àrees de treball com el màrqueting digital i tradicional, la comercialització i les vendes internacionals, les finances, i l’estratègia, l’organització i el lideratge.

Pel que fa al desenvolupament del Growth, la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo ha explicat que “el programa té una durada de nou mesos i també inclou entrevistes individualitzades per abordar els punts de millora dels negocis, sessions formatives per fer un bon pitch empresarial i més d’una trentena d’hores de classes grupals”. Hidalgo ha afegit que “les edicions anteriors han comptat amb un gran èxit d’assistència i els participants ens han mostrat la seva satisfacció per l’impacte positiu que ha tingut en el desenvolupament dels seus negocis”. De fet és un dels programes millors valorats pels seus participants amb un nota mitjana de 4,3 sobre 5.

El cost del Growth d’Andorra Business per a les empreses seleccionades és de 600 euros + IGI per la seva participació, tot i que el valor estimat és de 15.000 euros. En les quatre edicions anteriors han participat una seixantena de persones.