Detinguda una parella per portar 17.000 cigarretes al cotxe

Una parella va ser detinguda el passat 27 de març a Foix per dur 17.000 cigarretes al seu vehicle. Mitjans francesos han informat que es tractaria d'una parella andorrana i que van ser enxampats en un control per part de la direcció nacional de la policia judicial francesa.El conductor del vehicle no tenia el carnet de conduir al moment de la detenció i ha estat condemnat a 9 mesos de presó i 2 anys d'expulsió de l'Arieja. L'acompanyant ha rebut el mateix càstig i haurà de complir 8 mesos de presó suspesa. Tots dos hauran d'abonar una multa de 10.272 euros, segons han informat les mateixes fonts.