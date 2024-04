MoraBanc ofereix el primer fons d’inversió directa en bitcoin

MoraBanc ofereix el primer fons d'inversió de Bitcoin al país, un producte que permet la inversió en espècie en aquest actiu digital. El Mora Bitcoin Fund FI és un fons destinat a inversors qualificats que facilita la inversió en actius digitals a través de sistemes tradicionals, amb una custòdia fiable i segura de l'actiu digital subjacent. Aquest fons està dissenyat per capitalitzar les oportunitats que presenta l'acceptació global creixent dels actius digitals, oferint als inversors una via regulada i d'alta qualitat per accedir a aquesta classe d'actius emergents.

MoraBanc és l'únic banc andorrà en oferir serveis d'actius digitals a Andorra, incloent-hi la custodia i la compravenda, amb la creació de l'àrea d'Actius Digitals, MoraBanc ha fet una important inversió en tecnologia i talent per desenvolupar projectes com el Mora Bitcoin Fund FI.

Carlos Salinas, director d'Actius Digitals i Fintech de MoraBanc destaca que "la inversió física en bitcoin diferencia el nostre fons d'altres opcions en el mercat i subratlla el compromís que tenim amb la innovació i la seguretat. Amb l'aprovació d'aquest fons, oferim als nostres clients una forma robusta i regulada de diversificar les seves inversions, al mateix temps que es maximitza la transparència i la traçabilitat dels actius digitals."

El nou fons de MoraBanc s'ha donat a conèixer en una jornada sobre Tecnologia i Innovació en la Gestió d'Actius Digitals que MoraBanc organitza a Andorra la Vella.