SDP farà una campanya de comunicació de l'acord amb la UE paral·lela a la de Govern

"Avui marquem l'inici de l'exposició pública de la posició del partit de forma periòdica, veraç, objectiva i comprensible". Aquestes són les paraules de l'ex-cap de Govern, Jaume Bartumeu, que ha expressat en roda de premsa la voluntat de Progressistes SDP d'iniciar una campanya de comunicació sobre l'acord d'associació amb la UE a causa de la "falta de transparència" de l'executiu i "l'actitud tossuda" del secretari d'estat d'Afers Europeus, Landry Riba, de no voler facilitar el text de l'acord a la ciutadania.

Bartumeu ha estat acompanyat del president del partit, Josep Roig, qui ha avançat que la defensa del sí de la campanya de comunicació es basarà en trobades amb la ciutadania i l'obertura a xarxes socials per explicar l'acord. Tanmateix, Bartumeu ha lamentat que Govern estigui facilitant la campanya d'aquells partits que votarien 'no' en el referèndum, però a qui també els planteja quina és l'alternativa inicial a l'acostament a Europa. Per a l'excap de Govern, l'acord és "una necessitat" i ha avisat que ells exposaran tant les bondats com les maldats de la negociació, la qual "potser en els dos primers anys no és positiva però a mitjà i llarg termini, sí".