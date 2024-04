L’associació del jovent en risc critica la falta d’informació del fugit

detail.info.publicated Neus Tomàs Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Associació de Joves en Risc (ADJRA) denuncia que l’executiu no els està proporcionant informació respecte a l’evolució del cas noi fugit del CREI el passat 12 de març. La presidenta de l’associació, Sandra Cano, va manifestar ahir en declaracions al Diari que “fa temps que demanem com va la cerca del jove de 17 anys i quins protocols s’estan seguint, però encara no hem rebut resposta”, i va afegir que “com a associació que treballa per la defensa dels joves, ens mereixem respecte”.

“Porta molt temps fugit i no s’entén com pot ser que encara no se l’hagi localitzat” Sandra Cano, Presidenta de l’ADJRA

El que més preocupa a Cano és el parador del menor, ja que considera que “porta molt temps fugit” i no “s’entén com pot ser que encara no se l’hagi localitzat”, perquè considera que si continua dins del país, “no pot ser tan complicat trobar-lo”, puntualitzant que “Andorra no és Manhattan”. La sensació és que l’administració “està esperant que faci 18 anys” per poder-li aplicar mesures més repressives, ja que “si entra a la presó i no al CREI, és més còmode per a tothom”, va destacar Cano. La ministra d’Afers Socials, Trini Marín, va negar les acusacions explicant que el ministeri d’Interior està aplicant “tots els protocols” i està fent “tots els esforços” per trobar-lo.

Cano va posar sobre la taula que quan es va treballar en el protocol per fer front a fugides de menors del domicili familiar es “va insistir” a fer-ne un pels joves tutelats per l’Estat, però “ens van dir que ja tenien un sistema propi per retrobar-los”.

ELS RECURSOS, AL PAÍS

Marín va avançar dilluns que s’està treballant amb els ministeris d’Afers Exteriors i Salut per signar convenis amb els països veïns per poder efectuar ingressos forçosos a l’estranger, tal com va dictaminar el Tribunal Superior. La idea no va agradar a la presidenta de l’Associació en Defensa del Jovent en Risc, que considera que “internar a l’estranger no és la solució”, ja que “els recursos han d’estar dins el país i no fora”. A més, va subratllar que “molts dels joves que tornen a Andorra després d’estar internats en centres internacionals recauen, perquè no hi ha mecanismes efectius de contenció”. Per això va assegurar que s’ha de crear una “bona xarxa de contenció” amb una plantilla més amplia d’educadors socials i sobretot amb un sistema d’acompanyament actiu a les famílies, dotant-les de recursos i d’eines “perquè la seva vida sigui més senzilla”. Segons Cano, des de l’associació es “fa molta feina, però no arribem a tot el que voldríem”, i va lamentar que “aquesta no és la nostra feina, perquè això s’ha de fer des dels ministeris de Salut i Afers Socials”.

La presidenta de l’ADJRA va ressaltar que el centre comunitari de salut mental que s’ubicarà al carrer Josep Viladomat d’Escaldes-Engordany “va tard”, tot i que “el necessitem a correcuita”, però “no acabem de veure que el que ens van prometre es faci realitat”.