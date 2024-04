El Govern aprova el recorregut de la manifestació del Dia del Treballador

detail.info.publicated Neus Tomàs Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern va aprovar ahir el recorregut de la manifestació de l’1 de Maig amb motiu del Dia dels Treballadors. La protesta seguirà l’itinerari previst pels organitzadors i sortirà a les set de la tarda de la plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany, baixarà per l’avinguda Carlemany, anirà a la rotonda de la Dama de Gel, continuarà per l’avinguda Dr. Mitjavila i finalment acabarà a la plaça del Poble, on es llegirà el manifest.

El secretari general de l’USdA va celebrar “la bona entesa” en la reunió amb els diferents departaments del ministeri de l’Interior, que “no han mostrat reticències”, com va passar amb el de la concentració per l’habitatge al mes de desembre, ja que “la situació és molt diferent i no cau en pont”. L’únic problema que va detectar envers el trajecte va ser “l’afectació que podia tenir en el transport públic”, però es va resoldre amb facilitat en estudiar “parades alternatives per als usuaris”. Ara, segons detalla el secretari general, només queda reunir-se amb la Creu Roja per acabar de determinar les mesures de seguretat.

“L’únic problema va ser l’afectació que podia tenir en el transport públic” Gabriel Ubach, Secretari general de l’USdA

Encara s’estan ultimant els detalls, però tot apunta que el manifest serà comunitari, és a dir, el faran conjuntament la Coordinadora per un Habitatge Digne, Stop Violències, l’USdA i el Sindicat d’Ensenyament Públic, que són les associacions organitzadores de la concentració. Pel que fa a les activitats prèvies a la protesta, començaran a les 15.30 de la tarda i de moment només hi ha clar que es farà una taula rodona per exposar els punts tractats en la iniciativa legislativa popular (ILP). Ubach va assegurar que hi haurà més activitats, però que “es decidiran en les pròximes hores”.

La protesta, que porta com a lema “Treballem per viure i no per sobreviure”, tindrà més afluència de manifestants que la de l’habitatge. Així ho va assegurar Ubach en declaracions anteriors al Diari, en què va dir que serà “multitudinària”, ja que es “tracten molts altres temes”, com la precarietat laboral, els salaris i les pensions, tots ells, segons va detallar, “problemes socials causats per Demòcrates per Andorra”.