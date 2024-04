Gala benèfica de Creu Roja per enfortir la xarxa de suport social

La Creu Roja celebrarà la seva primera gala benèfica el 31 de maig, amb l'objectiu principal de recaptar fons per enfortir la xarxa de suport social i humanitari de l’entitat, contribuint així a millorar la qualitat de vida de les persones del país que més ho necessiten. La celebració, que tindrà lloc a les set de la tarda a l’hotel Starc 4* Premium d’Andorra la Vella, constarà d'un sopar de gala preparat pel restaurant Coure Andorra, i tindrà com a un dels punts destacats de la nit una conferència a càrrec del ponent Emili Duró, reconegut per la seva trajectòria en motivació i lideratge. La seva participació promet aportar un valor afegit, proporcionant als assistents una visió inspiradora i motivadora.

La gala inclourà també altres activitats, amb especial menció a la realització d’una rifa benèfica, on gràcies a la col·laboració de diverses empreses i entitats, els i les assistents podran participar-hi i optar a guanyar els diversos premis que s’hi sortejaran.

Des de Creu Roja s’espera que aquesta primera gala benèfica sigui tot un èxit i rebi una àmplia participació de tothom qui vulgui contribuir-hi en aquesta causa solidària.

Les persones interessades a assistir a la gala ja poden adquirir les seves entrades, que inclouen el cobert del sopar i l’assistència a la conferència d'Emili Dur. Hi ha disponibles un total de 118 places.