Fuig de l'UCI disfressat i el detenen a la frontera

Un home de 40 anys va ser detingut ahir al vespre després d'haver fugit de l'UCI de l'hospital de Meritxell utilitzant la roba d'un sanitari. Segons informa la policia, la fugida es va produir ahir al voltant de les 20 hores i el cos l'hauria detingut a les 21 hores aproximadament, a la frontera del riu Runer, intentant fugir del país dins d'un taxi.

Segons la policia, l'home és un turista que divendres havia protagonitzat un incident a l'habitació de l'hotel de la capital on s'allotjava, on hauria provocat destrosses. En desplaçar-se la policia i el cos de bombers van trobar-se l'home inconscient i va ser traslladat mitjançant el servei SUM a l'hospital.

La policia indica que l'home tenia una ordre judicial de detenció per un assumpte de salut pública, hauria estat detingut en sortir de l'hospital. Segons informen els agents, porta detingut des d'ahir i aviat passarà a disposició judicial. Des de l'hospital s'ha informat que l'home es troba aquest matí a urgències on està sent atès, però no s'ha detallat de com s'havia produit la fuga.