Espot admet desacords al partit i a la coalició per la llei de l’habitatge

El cap de Govern, Xavier Espot, qualifica de “legítim” el debat intern en el grup demòcrata sobre el projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge. El líder de l’executiu va voler treure ferro ahir a aquestes discrepàncies en declaracions als mitjans: “No ho hem d’interpretar com una cosa negativa, sinó positiva. Demostren la pluralitat i la fortalesa del nostre partit polític i de la coalició de govern”.

Les diferències d’opinió en el si de Demòcrates són normals “en un partit com el nostre, que està en la centralitat” i que, per tant, acull diverses sensibilitats de l’espectre polític, incloent-hi perfils conservadors, liberals i progressistes. “De rebombori, a casa nostra, no n’hi ha. Una altra cosa és que els mitjans de comunicació hagin volgut exacerbar aquest debat intern i transformar-lo en un rebombori que no ha tingut lloc”, va afirmar.

Espot va admetre que no és estrany que un projecte de llei que toca “el moll de l’os” de l’estructura econòmica i social del país generi debat. El cap de Govern va assegurar que “és molt difícil” intentar “atacar d’arrel” el repte principal a què ha d’afrontar-se el Principat en aquest moment –garantir el dret a l’accés a un habitatge digne amb un creixement urbanístic sostenible– “sense tocar determinats interessos econòmics”. El mandatari va remarcar en aquesta línia: “No he vingut a defensar la pluralitat d’interessos privats, sinó l’interès general”.

Conjuminar els dos objectius principals del projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge no serà fàcil. Tothom haurà de fer sacrificis i renúncies, va avisar Espot. Tot i això, va mostrar-se convençut que les diferències “no són insalvables, com ahir es va demostrar a bastament”. Dilluns, va recordar el cap de Govern, en la trobada que va mantenir Demòcrates per tractar la qüestió, “hi havia una representació força folgada del nostre partit, i al final vam ser capaços, després de dues hores de debat, de convenir que segurament a cap de nosaltres ens agradarà el 100% del que promourem, però que tots ens sentim suficientment còmodes per sentir-nos representats amb l’essència d’aquestes mesures que volem tirar endavant”.

Finalment, Espot va destacar que el pla de xoc anunciat al començament de mes s’acabarà de “perfilar i polir” en les properes setmanes. Cal que les mesures siguin “garantistes i infonguin tranquil·litat en la ciutadania”, va assenyalar el cap de Govern. El pla, entre altres objectius, vol posar al mercat de lloguer 1.500 habitatges en tres anys, comptant-hi els pisos turístics, els buits i els projectes en construcció impulsats per les administracions públiques.