Els carrers s’omplen de llibres i cultura

detail.info.publicated Roger Saladrigues Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els llibres Amunt i avall, de Gabriel Fernàndez; Liderazgo 19+71 Claves + Hábitos para ejercer un liderazgo eficiente, d’Ivan Armengod, i Com un berenar a Montalarí. Records d’un fill de les Bons, de Josep Marsal, van ser alguns dels llibres més venuts entre els autors andorrans durant la diada de Sant Jordi, que es va celebrar ahir. Així ho van explicar diferents llibreries del país en aquest mitjà de comunicació. “Sempre és així, la gent compra molt els d’aquí”, va precisar Haydée Vila, de la llibreria La Trenca. De fet, el Principat va batre el rècord de llibres editats en el país o d’autors andorrans aquest 2024.

“Ha sigut un dia maco, no hem parat tot el dia de treballar i l’afluència ha estat constant” Lluís Canal, La Llibreria

Pel que fa als escriptors estrangers, va predominar Animal salvatge, de Joël Dicker; La passadora, de Laia Perearnau, i Tor, foc encès, de Carles Porta. Entre els infantils, van destacar els contes relacionats amb la llegenda de sant Jordi.

“Estàvem una mica espantats amb el temps, però en ser dia laborable la gent surt” Haydée Vila, Llibreria La Trenca

Els llibreters van quedar satisfets per com es va desenvolupar la jornada, tot i el fred que va fer durant la diada. “Ha anat molt bé, estàvem una mica espantats amb el temps, però en ser dia laborable la gent surt de casa tant sí com no”, va valorar Vila, que va assegurar que enguany ha anat “tant o millor que l’any passat”. Des de la FNAC van comentar que es va poder treballar “gairebé el mateix que l’any passat”, va detallar José Antonio Molina, responsable de producte. “Ha sigut un dia maco, no hem parat tot el dia de treballar, l’afluència ha estat constant i com a mínim és una tradició que perdura i el costum hi és”, va especificar Lluís Canal, encarregat de La Llibreria.

“Suposo que si hagués fet més bon dia, hauria anat millor, però estem tenint bones vendes” Ariadna Osorio, Llibre Idees

La gent va sortir al carrer i un any més va respondre comprant i regalant llibres. “És un dia molt especial”, va mencionar Laia Forner, una noia que va estar passejant per les parades d’Andorra la Vella. “A mi comprar-me un llibre en aquest dia és quelcom imprescindible”, va agregar. “He regalat tres llibres, dos als meus fills, un a cada un, i després a la meva parella”, va exposar Sílvia Dosta, mentre caminava per la plaça del Poble. “Per les meves filles, a una que és molt petita li fan gràcia els llibres que pot manipular i n’hi he agafat un d’aquests, i a la gran, Respecte al teu cos”, va declarar Sandra Leiva davant la parada de llibres del Centre Comercial d’Andorra. “Hem arribat, hem vist una parada de llibres d’un euro, he vist que hi havia una temàtica que m’interessava i hi hem anat directe”, va dir Josep Cotanda, que va afegir que els llibres que es va emportar tractaven sobre budisme i eren de segona mà. “El llibre que m’han regalat a mi és un de llegendes d’Andorra”, va explicar Marcel Urigüen.

“He regalat tres llibres, dos als meus fills, un a cada un, i després a la meva parella” Sílvia Dosta, Compradora

Però també hi havia gent amb dubtes i alguna incertesa sobre quin exemplar adquirir. Li va passar a Alisia Areias, que en buscava un per al seu marit. “No llegeix massa i llavors buscava quelcom que li cridi l’atenció, però no en tinc ni idea, buscava una cosa diferent, per això m’estava mirant uns de col·lecció i més de decoració”, va narrar Areias.

Un aspecte positiu és que cada vegada més els homes també regalen llibres a les dones. “Normalment, regalo llibres perquè penso que la cultura i la lectura són molt importants, abans era rosa per a la noia i llibre per al noi, però sempre he estat en contra d’aquesta idea”, va manifestar David Serra. “Porto un parell de dies anant a buscar algun llibre perquè a la meva parella també n’hi regalo algun”, va indicar Aleix Pifarré, que li va regalar l’obra Les aventures d’en Plomet.

A primera hora del matí les llibreries van anar col·locant els llibres a les parades i ja van començar a caure les primeres vendes. “Suposo que si hagués fet més bon dia, hauria anat millor, però ara mateix estem tenint bones vendes”, va assenyalar a mig matí Ariadna Osorio, venedora de Llibre Idees. “Esperàvem una miqueta més de gent i de moviment, però és cert que el temps tampoc acompanya”, va pronunciar cap a les dotze del migdia Daniel Moran, venedor d’una parada de la FNAC. “La jornada ha començat una mica fresca, però la gent continua venint igual, que és molt reconfortant perquè des de primera hora del matí que hem obert ja hi havia gent”, va expressar Marc Vila, venedor de la llibreria La Trenca, que va agregar: “Ara mateix el Quim Valera s’està venent molt bé, Faveles de luxe també s’està venent molt bé, Olor de Sofre també, crec que aquests són els que més, però encara som a mig matí”.