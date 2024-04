La conferència de presidents debat sobre la democràcia

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La conferència de presidents de la Unió Europea va analitzar i detallar les amenaces per a les democràcies liberals al llarg dels últims tres dies a Palma de Mallorca. Representant al Consell General, el síndic general, Carles Ensenyat, i el secretari general, Josep Hinojosa, van participar en els debats durant els tres dies que va durar la conferència de presidents. A més, van establir contactes bilaterals amb representants d’altres parlaments per compartir experiències en la gestió de l’activitat parlamentària, el funcionament de les cambres i la situació política tant nacional com internacional.

Al llarg de les tres jornades, els presidents i presidentes de parlaments van debatre sobre els principals reptes i amenaces que tenen actualment les democràcies occidentals, entre els quals destaquen la invasió il·legal de Rússia contra Ucraïna i el mal ús de la intel·ligència artificial.