Andorra i el Regne Unit celebren 30 anys de relacions diplomàtiques

"Hem de celebrar les millors que mai relacions laterals amb el Regne Unit", ha dit el cap de Govern, Xavier Espot, en la recepció del consolat britànic per l'assoliment dels 30 anys de relacions diplomàtiques entre tots dos països. Espot ha remarcat que l'assoliment de fites molt importanta com la rúbrica del conveni per evitar la doble imposició o el programa de mobilitat de joves reforcen i estrenyen encara més els vincles entre ambdós estats. "Els darrers cinc anys han sigut significatius per reforçar l'entesa", ha dit Espot.

El cap de Govern ha estat acompanyat per l'ambaixador del Regne Unit a Espanya i Andorra, Hugh Elliot, que ha recordat els reptes globals transcorreguts en aquests 30 anys de relacions i que el país britànic va ser el cinquè en establir relacions amb el principat després de la seva constitució. Tanmateix, tant el diplomàtic com el cap de Govern han assenyalat en la defensa de la democràcia i el respecte al dret internacional com una de les amenaces globals actuals.