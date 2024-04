Torres defensa l’interès global per sobre del sector turístic

detail.info.publicated Roger Saladrigues Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El ministre de Turisme, Jordi Torres, va defensar el projecte de llei del creixement sostenible i el dret a l’habitatge davant les preocupacions que el sector turístic li va transmetre en una reunió la setmana passada. El membre del Govern va afirmar ahir que entén que és “una mesura complexa difícil de pair pels allotjaments, però nosaltres tenim una visió global de país i s’han de prendre mesures en què certs sectors es veuen més afectats”. Torres va posar èmfasi en la necessitat de poder posar més habitatges al mercat i també va referir-se a les quotes. “Els últims dos anys la població ha crescut en més de set mil persones i penso que el país no pot absorbir aquests increments, i això sense tenir en compte els temporers”, va comentar el ministre. En aquest sentit, va detallar que sempre s’ha intentat estar al costat del sector, però que s’ha de buscar “delimitar el creixement desorbitat” i que els temporers “quan s’acaba la temporada abandonin el territori”, va mencionar el polític, que va agregar: “El que es busca és que una quantitat de gent important no es quedi al territori per no poder donar servei fins i tot als que som aquí.”

D’altra banda, ahir Estadística va fer públic que el 2023 els permisos d’immigració van augmentar un 3,3%. Unes 52.093 autoritzacions de les 56.967 eren prorrogables, un 7,1% més de les que hi havia el 2022.