Solidaritat davant de tot

Les aventures d’en Plomet, un trencalòs especial ja es pot trobar a les llibreries. Aquest llibre infantil l’ha escrit Mariona Bessa i les il·lustracions són de Marina Labella. Anem editors ha fet l’edició i Andbank ha finançat el llibre solidari. L’exemplar està inspirat en la vida de l’Aleix, un nen de nou anys que conviu des que va néixer amb una malaltia minoritària anomenada síndrome de duplicació MECP2. Aquesta síndrome fa que l’Aleix i els seus pares hagin de superar reptes diaris en coses molt senzilles com, per exemple, posar-se uns mitjons.

Íngrid Blanc, la mare de l’Aleix, explica que “els beneficis aniran destinats íntegrament a la investigació de la malaltia”. I, juntament amb el pare del nen, han decidit repartir els guanys entre dues entitats diferents, per un costat, l’equip que investiga la síndrome de duplicació MECP2 a l’hospital de Sant Joan de Déu, a Barcelona. I, per l’altre, l’associació europea de la malaltia, una entitat que intenta connectar i interconnectar famílies de tot el món, sobretot a Europa. És un privilegi, una sort i una oportunitat que totes aquestes persones hagin volgut col·laborar en un projecte tan maco i important per a la família, diu l’Íngrid. “Trobar gent que t’ajudi no té paraules”, recalca. Aquest llibre entra dintre de la lluita dels pares de seguir fent pedagogia.

Amb aquest llibre es vol promoure la importància de l’amistat i la necessitat de viure en un entorn inclusiu i equitatiu.

Mariona Bessa, l’escriptora de Les aventures d’en Plomet, apunta que “després d’escoltar la història de l’Aleix vaig decidir que volia escriure el llibre”. Els pares del nen també van aportar idees per al conte i hi van fer alguns canvis. “Entre tots plegats ha sortit quelcom molt bonic, m’he sentit molt bé participant en aquest llibre, al final no costa res”, assegura l’escriptora. A més, diu que s’ho va prendre com un repte i que falta molta més solidaritat al món. L’Aleix viu a Andorra amb els pares i la Mariona ho ha volgut reflectir al conte amb animals que habiten al país, com ara un trencalòs, un os, un isard i una llúdriga.