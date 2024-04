Un Sant Jordi sota el fred

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les primeres roses de Sant Jordi s'han barrejat amb alguns flocs de neu creant una imatge inèdita de la diada de la rosa i els llibres. Els primers a envair els carrers amb la venda ambulant han estat els estudiants que, com cada any, veuen la diada com una oportunitat per poder finançar-se el viatge de fi de curs.

Sant JordiFernando Galindo

A mesura que el matí ha anat avançant, les tradicionals paradetes de roses i llibres han anat omplint la plaça del Poble a la capital, i a la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany on els vianants i especialment els amants de la lectura no s'han pogut estar d'apropar-se per esbrinar quines són les novetats literàries d'enguany.

Així, malgrat el fred i que avui ha estat un dels dies amb la temperatura més baixa de la setmana tal i com ha alertat el servei de Meteorologia, l'estima per la festa i la il·lusió de celebració no han frenat ni paradistes ni lectors.