La policia arresta un jove per agredir el pare amb un ganivet

La policia va detenir la matinada de dissabte al Pas de la Casa un jove per agredir el pare amb un ganivet perniler i causar-li una ferida en un braç. Segons informa el cos de seguretat, l’agressor era un home de 27 anys i no resident que hauria comès el delicte al seu domicili. L’home va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral.

Els agents del cos d’ordre també va detenir dos homes i una dona com a presumptes autors d’un delicte contra l’ordre socioeconòmic per contraban de tabac a la frontera del riu Runer. Segons la policia, els agents duaners els van controlar al coll de la Gallina i a l’interior del vehicle, de matrícula francesa, hi van trobar 2.950 paquets de tabac valorats en prop de 10.900 euros.