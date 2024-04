El nou espectacle del Cirque du Soleil tindrà un cost de tres milions

detail.info.publicated Roger Saladrigues Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Cirque du Soleil tornarà a Andorra aquest estiu des del 6 de juliol fins al 4 d’agost. La companyia canadenca i Andorra Turisme han renovat el contracte quatre anys més, tot i que aquest s’anirà revisant any a any. L’acord suposa un augment de la despesa de 400.000 euros més respecte a l’últim que van rubricar les dues parts. I és que el cost de l’esdeveniment s’enfilarà fins prop dels tres milions d’euros per a aquest any. L’empresa d’entreteniment portarà un espectacle que homenatjarà el sector comercial del país i brindarà deu números acrobàtics, un dels quals ha estat premiat amb la medalla d’or al Festival Mondial du Cirque de Demain (França).

“Portem pràcticament deu anys sense tocar el preu i teòricament havíem d’apujar-lo entre el 30% i el 35%. Si estem actualitzant tota la negociació és perquè vam començar amb un espectacle de deu sessions i ara anem cap a vint-i-dues i el retorn sempre ha estat del 90% d’ocupació”, va explicar Betim Budzaku, executiu en cap d’Andorra Turisme. Per aquest motiu, va asseverar que amb “aquesta negociació estem més que còmodes”.

La continuïtat del circ depenia de molts factors i en complir-se s’ha pogut ampliar. L’any passat més de 70.000 persones van veure l’espectacle Festa, fet que va representar una ocupació del 91% de la capacitat de l’espai. A més, el 83,4% dels assistents procedien de l’estranger, així que el 89,2% va pernoctar al Principat i el 72,9% del públic que es va desplaçar fins a Andorra ho va fer, com a primer motiu, per veure l’actuació, segons les xifres d’Andorra Turisme. Per aquesta raó, Budzaku va defensar que “les dades són positives i és una invitació absoluta de poder continuar amb el circ”. Des del 2013 que s’aposta per aquesta activitat a l’estiu, un fet que ha aconseguit revertir la situació turística estival. “Recordo que fa deu anys era la temporada més baixa”, va afirmar el responsable d’Andorra Turisme. “Al final aconseguim les pernoctacions, que és el que importa”, va comentar Jordi Torres, ministre de Turisme. A banda d’això, cada any la despesa mitjana dels turistes que venen a veure la funció creix. Les estadístiques indiquen que el 2013, el primer any que hi va haver el circ, un turista es gastava al dia 104 euros, mentre que l’any passat ja era un import més elevat, de 137.

Sublim, el nom de l’espectacle per a aquest any, només es portarà a terme al país i serà un homenatge al comerç andorrà. “El comerç el volíem posar en relleu perquè si el país està on està és gràcies a tota l’activitat comercial que hem tingut d’ençà que va començar la història moderna d’Andorra”, va relatar el ministre, que va afegir: “El teixit comercial és una part molt important del nostre territori.” L’espectacle tractarà sobre un dissenyador de roba que es troba a punt de tancar les portes del seu taller i els maniquins amb la seva roba cobraran vida. “Encaixa moltíssim amb el país”, va agregar el ministre. La carpa s’instal·larà a l’aparcament de Prada Casadet i tindrà una capacitat per a unes 3.500 persones per actuació. Totes les sessions arrencaran a les deu de la nit i se’n faran un total de vint-i-dues, una cada nit de dimarts a dissabte amb una darrera actuació l’últim dia, diumenge 4 d’agost.

Els preus de les entrades oscil·laran entre els 23 i els 31 euros, i es posaran a la venda el 20 de maig vinent. Uns dies abans les podran adquirir els membres d’Andorra World, ja que en aquest cas estaran disponibles a partir del 13 de maig. En comparació amb l’edició passada, els preus s’han incrementat dos euros al cap de setmana i un euro en les sessions per als dies laborables. Tot i això, Budzaku i Torres van defensar que es tracta d’uns costos més assequibles respecte als tiquets d’altres països. I van posar d’exemple el cas de Barcelona, on ara mateix són d’aproximadament 100 euros, tal com van explicar ahir a la presentació de l’esdeveniment.