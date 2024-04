L’hospital atén 39 pacients per temptatives de suïcidi el 2023

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les temptatives de suïcidi van ser 39 l’any passat, segons les xifres recopilades pel servei de salut mental del SAAS que s’han difós arran d’una pregunta parlamentària de la consellera socialdemòcrata Susanna Vela. Es tracta d’una xifra lleugerament per sota de la del 2022 –quan els casos van ser 40–, però les dades reflecteixen que mentre que han baixat els intents d’autòlisi entre menors d’edat, han augmentat els episodis entre adults. Segons les xifres facilitades, 4 adolescents d’entre 12 i 17 anys van intentar llevar-se la vida l’any passat i 10 el 2022. Els casos entre persones adultes van ser 35 i 30, respectivament.

La resposta parlamentària, que signa la ministra de Salut, també inclou el protocol que se segueix en aquests casos. I puntualitza que després de l’atenció al servei d’urgències i en funció de la valoració que es faci del pacient, se’l pot ingressar o bé derivar-lo a consultes externes de psiquiatria. A banda de les visites presencials també es fa seguiment telefònic. Des del 2019, segons la resposta, s’ha fet seguiment a 65 persones per temptatives de suïcidi. I cinc pacients (un adolescent i quatre adults) han repetit l’acció. Finalment, la resposta també dona els casos de suïcidis consumats entre el 2019 i el 2021 –que són les més actualitzades–. Van ser un total de 16 persones.

VISITES A SALUT MENTAL

La resposta també actualitza dades de visites a salut mental. L’any passat el servei va atendre 423 infants, 555 adolescents i 2.761 adults. El 2022 van ser 385, 500 i 2.577, respectivament. S’especifica que el temps d’espera entre la demanda de cita i que es fixi data i hora va ser de 15,5 dies per la psicologia infantil, de 39,1 per a psiquiatria i de 28,9 per a psicologia. Per a la unitat de conductes addictives va baixar a 9,7 dies.