Govern recol·locarà als treballadors peruans acomiadats

El ministeri Treball i Habitatge recol·locarà en d'altres feines als treballadors peruans que hagin estat acomiadats per motiu d'haver presentat una denúncia per abusos i enganys laborals. Són 20 els empleats que s'haurien quedat sense feina pel ressò mediàtic que ha fet l'Associació de Peruans per haver aixecat la veu contra algunes empreses. La titular del ministeri, Conxita Marsol, ha evidenciat la necessitat d'oferir una alternativa als treballadors mentre no puguin tornar al seu país d'origen, tot i manifestar que el ministeri no té cap constància d'aquests acomiadaments ara per ara. Les condicions que hauran de complir són tenir els papers en regla i declarar la corresponent experiència per acollir-se a un contracte laboral, "almenys per una temporada", ha precisat Marsol.

El Govern segueix criticant "el comportament d'aquestes empreses" i està amb converses amb l'ambaixada del Perú per detectar els fraus laborals i amb la espanyola "per veure com arriben els treballadors a Espanya". La ministra ha assegurat que "aquestes empreses desprestigien el país i la resta d'empreses".

MENYS ESTRICTES PER A CONTRACTAR INSPECTORS

El ministeri segueix pendent d'incorporar nous efectius per dur a terme les inspeccions a les empreses. Marsol ha insistit en la problemàtica de la falta de personal i la dificultat per contractar nous inspectors. Així, Govern seguirà publicant edictes i requerirà "menys condicions" mentre no incorporin els suficients inspectors.