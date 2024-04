Fase groga a partir de Soldeu i El Serrat

Mobilitat ha activat la fase groga a la CG3, a partir del Serrat, i a la CG2, a partir de Soldeu, sent obligatori l'ús de pneumàtics especials o equipaments, no circular a més de 60 km/h i no circular amb motocicletes, ciclomotors i VMP (vehicles de mobilitat personal).

A més, també s'ha activat la restricció per a vehicles superiors a 19T a la RN22 en l'accés a França, i en la RN320 en Coll de Puymorens.

Evolució de les temperatures a Andorra la VellaMeteorologia

Segons el servei de Meteorologia, avui les temperatures arriben al mínim de la setmana, 6,8ºC per sota la mitjana, amb una sensació de fred que es veurà incrementada pel vent nord. D'altra banda, la feble nevada d'aquesta nit tindrà continuïtat al nord del país durant tot el dia, mentre que al centre i el sud s'alternaran núvols i clarianes.

Les temperatures mínimes previstes seran de 0 °C a la capital, 3°C a 1.500 metres i -12°C al Pas de la Casa, mentre que les màximes seran de 8 °C, 3 °c, i -8 °C respectivament.