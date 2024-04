Els menors atesos es disparen en quatre anys

detail.info.publicated Neus Tomàs Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els menors atesos pel servei especialitzat d’atenció a la infància i adolescència (Seaia) durant el 2023 van ser 339. Una xifra que representa un increment del 10,7% respecte a l’any anterior, que van ser de 306. Des de la pandèmia de la covid-19 el 2020 el nombre d’infants i adolescents intervinguts pel Seaia ha augmentat un 29%. L’any 2021 van ser 293 i el 2020 trenta menys. El ministeri d’Afers Socials atribueix aquesta pujada a què disposa de més eines per a la detecció i la prevenció, i també pel creixement de la població. Tot i que el nombre d’habitants al país només ha augmentat un 9% durant el mateix període. El Seaia va obrir al llarg de l’any 68 nous expedients, entre els quals 49 van representar la retirada de custòdia, segons l’informe anual que va presentar ahir la titular del ministeri d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín.

La negligència per part dels progenitors va ser de nou el motiu principal pel qual van haver d’intervenir (31% del total), mentre que un 23% dels casos estaven relacionats amb conductes de risc, un factor que, segons la directora del departament, Laura Mas, “han anat en augment des de la pandèmia”. L’increment en aquesta darrera tipologia es concentra entre els joves d’11 a 15 anys perquè és una edat en què “la criança és més dificultosa”, en què també afecten “les pròpies conductes que tenen els adolescents”, com poden ser determinades addiccions a certes substàncies tòxiques o a les pantalles, va destacar Mas. I va afegir que “hi ha casos de problemàtiques de salut mental, escapoliments o maltractaments entre germans o amb els progenitors”. Marín va subratllar la importància que hi hagi una feina transversal entre els diferents ministeris, institucions i associacions “per la detecció i prevenció efectiva” i per ajudar aquests joves a “passar una època difícil”.

De la majoria dels 49 casos de retirada de custòdia, 16 es van resoldre amb el canvi de la residència dels menors al CRAE de la Gavernera, 11 es van traslladar a centres terapèutics i 9 en acolliments familiars, 6 a família extensa i 3 en família aliena. Entre el centre d’acolliment i els pisos tutelats es van acollir l’any passat 40 infants i adolescents. La voluntat del Govern és modificar les condicions de l’internament i, en aquest sentit, Marín va avançar la voluntat de canviar el reglament perquè es puguin fer acolliments familiars puntuals i “els nens de la Gavernera puguin anar un cap de setmana a casa d’un amic”. Una modificació que, segons Marín, es fa a “demanda de les famílies”. El servei de trobada familiar va atendre 73 menors, dels quals 30 van ser nous i la resta de seguiment d’anys anteriors. Les visites es van dividir en 29 de tutelades (és a dir, amb la presència d’un professional); 50 de supervisades i sis van ser intercanvis.

ADOPCIONS

Durant l’any passat es van realitzar tres adopcions, a més d’atendre 47 famílies i 20 infants, adolescents i joves.

PROGRAMA D’INCLUSIÓ LABORAL

10 joves d’entre 16 i 25 anys que estan o han estat sota la tutela de l’Estat formaran part d’una prova pilot per treballar durant els mesos d’estiu en diferents ministeris.

PROGRAMA UNITS

El projecte que neix el 2021 se centra en els menors d’entre 0 i 12 anys mitjançant accions preventives i actuacions coordinades entre els professionals educatius i els socials.

VUIT EXPEDIENTS PER ABUSOS SEXUALS El servei del psicòleg forense va obrir durant l’any passat un total de catorze expedients, vuit dels quals per presumptes abusos sexuals i sis per un presumpte maltractament físic agut. El departament d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència disposa d’aquest servei per atendre menors d’edat que estan en un procés legal en considerar-se possibles víctimes d’abús o maltractament.