Condemnat per fer un duplicat del permís que li havien retirat a França

El Tribunal de Corts ha condemnat a sis mesos de presó condicional un home, resident de nacionalitat italiana, a qui se li va fer un duplicat del permís de conduir després de denunciar a la policia que l’havia perdut. El condemnat va fer la denúncia i petició de la còpia del carnet després que la policia francesa l’hi hagués retirat per excés de velocitat. El Tribunal de Corts l’ha considerat culpable dels delictes majors de creació mediata i ús de document inveraç per particular.

Els fets van passar el 28 de juny del 2020, quan les autoritats de trànsit franceses van retirar per una durada de dos mesos el permís de conduir del processat per circular amb excés de velocitat amb el seu vehicle prop de la localitat de Frejus, a França, infracció prevista al Codi de circulació del país gal.

L’endemà, 29 de juny del 2020, el processat va efectuar una denúncia de pèrdua del permís de conduir davant del servei de policia, tot exposant que s’hauria produït en data indeterminada i lloc desconegut. En la denúncia constava que la mateixa es lliurà a efectes d’obtenir un duplicat. El dia 30 de juny del 2020 el condemnat va sol·licitar i va obtenir, del servei de Tràmits del Govern, un duplicat del permís de conduir.

La Fiscalia va considerar els fets delictius i va demanar per al processat catorze mesos de presó condicional, amb un termini de suspensió de la condemna de quatre anys, i la pena complementària de privació del permís de conduir durant un termini de sis mesos.

La defensa va manifestar en el judici que el seu representat, de nacionalitat italiana i sense coneixements del francès ni del català, va entendre que la retirada del permís així com de la carta groga del vehicle suposava la pèrdua dels documents, però, com que podia conduir en qualsevol país excepte a França, va denunciar la pèrdua als efectes d’aconseguir un duplicat. Va exposar que com que tot el procés està automatitzat i no se li va demanar res, “sempre pensà que actuava correctament i era cert que havia perdut el permís”. La defensa considerava que no havia comès cap il·lícit penal, no hi havia dol i demanava la seva lliure absolució per aplicació del principi in dubio pro reo. Al judici va demanar una pena subsidiària de tres mesos condicionals.