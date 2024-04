Campanya de la delegació catalana per comunicar-se amb els residents

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La delegació de la Generalitat a Andorra vol establir una via de comunicació amb residents catalans i fronterers i, amb aquest objectiu, ha creat un formulari per tal que puguin facilitar el seu contacte. L’entitat usarà les dades per donar a conèixer a la ciutadania registrada les activitats que organitzi i informacions que puguin ser d’interès per al col·lectiu resident o fronterer. Malgrat estar encarada a residents i fronterers catalans, pot omplir el formulari qualsevol persona interessada a estar al dia de l’activitat de la delegació. El formulari es pot trobar a partir d’avui al web de la institució.