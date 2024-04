Aprovat el recorregut de la manifestació de l'1 de maig

detail.info.publicated Neus Tomàs / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Govern finalment ha donat el vistiplau a les associacions per realitzar el recorregut previst per la manifestació de l'1 de maig amb motiu del dia del treballador. La concentració sortirà a les 19 hores de la Plaça Coprínceps, baixarà per l'Avinguda Carlemany passant per la rotonda de la Dama de Gel i per l'Avinguda Dr. Mitjavila i finalment acabarà a la plaça del Poble d’Andorra la Vella, on es llegiran els pregons.

El secretari general de l'USdA ha celebrat "la bona entesa" en la reunió d'aquest matí amb els diferents departaments del ministeri de l'interior que "no han mostrat reticències" com va passar amb el de la manifestació per l’habitatge, ja que "la situació és molt diferent perquè no cau en pont". Ubach ha destacat que ara només falta ultimar els detalls del recorregut amb la Creu Roja.