Torna el Cirque du Soleil del 6 de juliol al 4 d'agost

detail.info.publicated Roger Saladrigues / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Cirque du Soleil tornarà al país aquest estiu. El Govern ha renovat per quatre anys més l'espectacle i enguany la companyia canadenca farà parada a Andorra la Vella del 6 de juliol al 4 d'agost. 'Sublim', el nom de l'espectacle, farà un homenatge al comerç andorrà, tal com ha explicat el ministre de Turisme Jordi Torres, ja que la història se centrarà en la moda i la roba.

La carpa es tornarà a col·locar a l'aparcament Prada Casadet i hi tindrà una capacitat d'unes 3.500 places per cada representació. L'any passat, més de 77.000 persones van assistir-hi, el que va suposar un 91% d'ocupació de la capacitat, unes xifres que des d'Andorra Turisme s'han mostrat satisfets.

Els preus per veure la funció aquest 2024 oscil·laran entre els 23 i els 31 euros i les entrades es posaran a la venda el 20 de maig. Els preus seran més assequibles en comparació amb la d'altres països, com per exemple, el que s'està realitzant aquests dies a Barcelona, on una entrada costa al voltant dels 100 euros, tal com s'ha explicat a la presentació, que ha tingut lloc aquest matí.