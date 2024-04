Tercera edició d'activitas pel benestar emocional del Carnet Jove

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Carnet Jove ha iniciat aquest dilluns, i per tercer any consecutiu, el programa d'activitats dirigit a promoure la salut mental entre els joves i facilitar eines i recursos que els ajudin al benestar.

La iniciativa s'amplia enguany amb més sessions d'iniciació a disciplines com l'aeroioga i el vinyasa ioga, per potenciar el cos i la ment. A més, es repeteix la sessió de 'mindfulness', on els inscrits poden descobrir eines d'autoconeixement i tècniques per relaxar la ment. Totes les activitats s'organitzen amb la col·laboració del centre Komorebi.

La programació es complementa amb tallers de cuina saludable impartits pel dietista Mohit Hemnani.

Cada activitat compta amb un nombre limitat de places i s'ha fixat un preu especial que oscil·la entre els cinc i quinze euros. El registre a les activitats es pot fer al web del carnet jove.

A banda d'aquestes activitats, durant el mes d'abril, Carnet Jove també ha posat a disposició de les usuàries i usuaris tot un seguit de recursos informatius a la seva app.