La previsió per a la diada de Sant Jordi de demà indica que serà una jornada "freda" amb alguns núvols i neu als cims fronteres amb França, on s'espera acumular un gruix de fins a 10 centímetres. Segons el servei meteorològic, és una situació "típica de nord". Al sud, però, es preveuen clarianes. En tot cas, la setmana ha començat amb temperatures baixes que no es registraven des del 3 de març i així es mantindran fins el dimecres.