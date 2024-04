Salut Mental va atendre 39 temptatives de suïcidi l'any passat

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'àrea de Salut Mental del SAAS va atendre l'any passat un total de 39 casos d'intents de suïcidi, dels quals 4 van ser menors entre els 12 i els 17 anys. La xifra global va suposar un lleuger descens respecte al 2022, quan les temptatives van ser 40, però una quarta part van ser d'adolescents. Segons la informació facilitada pel Govern en resposta a unes preguntes entrades per Susanna Vela, s'entén per temptativa de suïcidi crides d’atenció, autolesions lleugeres sense lesió autolítica o intenció de morir. Entre el 2019 i el 2021, un total de 16 persones es van treure la vida.

Pel que fa al seguiment, Salut Mental ha tractat 65 intents de suïcidi des del 2019, dels quals 11 d'adolescents, mentre que la recurrència es va perpetuar en el cas d'un menor i de quatre d'adults.

Gairebé 40.000 visites en un any

El SAAS va atendre 3.733 casos l'any passat per un o més trastorns (dels quals 555 van ser menors), generant un total 39.346 visites. Els trastorns més recurrents van ser els emocionals o de comportament, així com els generalitzats i els del desenvolupament, amb 129 i 109 casos, respectivament. Pel que fa a la llista d'espera, la mitjana de dies entre la demanda de cita i el primer espai disponible a l'agenda és de 15,5 dies per la psicologia infantil, mentre que psiquiatria és de 39,1. Pel que fa a la unitat de conductes addictives, el temps d'espera és de mitjana 9,7 dies.