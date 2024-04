‘Rebujito’ i sevillanes

detail.info.publicated Roger Saladrigues Sant Julià de Lòria detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Olor de peixets fregits, talls de pernil ibèric, rebujito, música i sevillanes. La fira d’abril de Sant Julià de Lòria va triomfar aquest cap de setmana a la parròquia. La gastronomia, la música i les danses andaluses van atreure moltíssima gent, tant el dissabte com el diumenge. El Jardí de la Morera, espai on es va celebrar, va quedar pràcticament ple en alguns moments i des de l’organització apunten que estan satisfets amb la rebuda que han tingut.

“Penso que aquest any ha sigut un èxit rotund”, va afirmar Ingrid Bardina, vicepresidenta de la Colla Laurediana. Tot just aquest és el segon any que la Colla Laurediana s’encarrega de gestionar la celebració, i tot i que encara no tenen xifres, la valoració és molt positiva. “L’any passat la vam organitzar per primera vegada i vam tenir una bona resposta per part del públic, però aquest any no ens ho imaginàvem, la resposta que ens han donat ha estat perfecta i estem supercontents”, va explicar Bardina. De fet, hi va haver moments, sobretot dissabte a la tarda, en què amb prou feines es podia accedir al recinte de la quantitat de persones que hi havia. “La gent venia per poder seure i no podien, inclús n’hi havia que estaven fora del recinte dempeus escoltant la música perquè no podien accedir a dintre”, va detallar la vicepresidenta. Durant els dos dies es van realitzar diverses actuacions musicals flamenques i també es van ballar sevillanes. “Hi havia gent ballant, tot era en directe i la veritat que està bé, hi havia molt d’ambient i el fet de ser tot en directe li dona un plus”, va relatar Aroa López, una espectadora que hi va anar els dos dies. Tot i que aquesta tradició és pròpia d’Andalusia, el públic no va perdre l’oportunitat de conèixer una nova cultura. “En l’àmbit gastronòmic sempre és atractiu que facin qualsevol cosa, sigui una tradició andalusa, d’un altre país o d’una altra zona, ens és indiferent. Al final totes les activitats són interessants i és molt bonic”, va descriure Adrià Barcala, un espectador de la fira, que va agregar: “Tot el que són activitats, música i animació dinamitza la parròquia i sempre és atractiu”. “Està bé perquè al final crea ambient, fa poble i és una cosa diferent, et treu de l’habitual dels caps de setmana”, va comentar Manel López, un altre assistent de l’activitat. Més enllà de la música i les sevillanes, el rebujito també va ser un dels grans protagonistes de la jornada. Aquesta beguda, a base de vi blanc, Sprite i sucre, “tothom en demanava”, va asseverar la responsable de la vetllada. “És un esdeveniment que té un encant especial, tenim el rebujito que potser en tot l’any no el veiem i ho hem d’aprofitar”, va comentar Barcala.