Progressistes-SDP viatja a Tolosa per donar suport a Guillaume Lacroix

Una delegació de Progressistes-SDP, formada per Elisabet Zoppetti, Najim Aouraghe, Alain Mateu i Jaume Bartumeu, ha assistit aquest cap de setmana al míting de l’inici de campanya de la coalició progressista francesa “Europe Territoires Ecologie” que s’ha celebrat a Labège, a l’aglomeració de Tolosa de Llenguadoc. La coalició de centreesquerra que es presenta a les eleccions al parlament europeu del 9 de juny està encapçalada per Guillaume Lacroix, president del Parti Radical de Gauche. En una nota de premsa, la formació ha explicat que Jaume Bartumeu va seguir el míting al costat d’Hadrien Laurent, secretari general del Parti Radical de Gauche i conseller regional d’Île de France, amb el qual va comentar tant la situació geopolítica i l’ascens de l’extrema dreta a Europa com el procés actual d’Andorra d’associació amb la Unió Europea.