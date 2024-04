Productes de Sant Jordi amb un segell personal molt important

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Tots i cadascun dels productes que l’empresa d’inclusió sociolaboral de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell posarà a la venda aquest Sant Jordi hauran passat per les mans dels seus treballadors. Darrere hi ha, per tant, el ‘segell’ personal, l’empremta de les diferents persones que treballen en aquesta empresa i que aquests dies enllesteixen els diferents articles que trobarem en diferents fires o punts de venda. De fet, Sant Jordi és juntament amb Nadal una de les campanyes més fortes per a I&I i ja fa molts dies que una desena de persones treballen per tenir-ho tot a punt per a dimarts. Aquest any els articles que s’han preparat, a més, són encara més especials, ja que un dels treballadors, que té una habilitat especial amb el dibuix, ha estat l’encarregat de fer els sis dissenys que lluiran les sis tasses noves que es posaran a la venda.