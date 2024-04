El noi fugat del CREI segueix sense aparèixer

L'adolescent de 17 anys que es va fugar del Centre d'Educació Intensiva (CREI) fa un mes i mig continua en parador desconegut. La ministra d'Afers Socials, Trini Marín ha destacat que des del ministeri d'Interior "estan en marxa tots els esforços i protocols per trobar aquest jove". La ministra no ha volgut donar més detalls al respecte al·legant que "agrairia no donar més informació de la que ja tenim" per protecció de dades.

El menor va desaparèixer del centre el 12 de març a la tarda i no va ser fins a la nit quan la policia el va identificar conduint un vehicle robat, però abans que arribessin els efectius del cos el noi va donar-se a la fuga abandonant el turisme a l'avinguda de les Escoles. En el moment dels fets el jove estava acompanyat per tres menors més.